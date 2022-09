News

Škoda: Neuer Markenauftritt und beschleunigte E-Offensive

Škoda Auto stellt im Rahmen der „Next Level – Škoda Strategy 2030“ seinen neuen Markenauftritt vor und beschleunigt seine E-Offensive.

Advertisement

Im Zentrum des neuen Markenauftritts stehen eine neue Designsprache, ein neues Logo und ein Update der Corporate Identity. Zusätzlich beschleunigt und erweitert der tschechische Automobilhersteller seine E‑Offensive: Bereits bis 2026 werde Škoda Auto drei neue reine E-Modelle auf den Markt bringen, weitere sollen folgen.

Bis 2030 soll der Anteil rein batterieelektrischer Fahrzeuge an den Verkäufen der Marke Škoda in Europa auf über 70% steigen. Der tschechische Automobilhersteller investiert in den nächsten fünf Jahren weitere 5,6 Mrd € in E‑Mobilität und 700 Mio € in Digitalisierung.

„Heute ist ein ganz besonderer Tag in der Geschichte von Škoda Auto: Wir stellen unseren neuen Markenauftritt inklusive neuem Logo und Update der Corporate Identity vor. Wir geben mit der Konzeptstudie VISION 7S einen konkreten Ausblick auf ein völlig neues Škoda-Modell, mit dem wir unser Produktportfolio und unsere Kundenbasis nach oben hin abrunden werden. Und wir beschleunigen unsere E-Offensive deutlich und bringen bereits bis 2026 drei zusätzliche, reine E-Modelle auf den Markt, weitere werden folgen“, sagt Klaus Zellmer, Vorstandsvorsitzender bei Škoda Auto.